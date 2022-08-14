وزيرة الثقافة الجديدة: خطة لتقديم أنشطة في المجتمعات العمرانية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة، أن الوزارة ستقيم أنشطة عديدة في الفترة المقبلة بالمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها، ولن تكتفي بالعاصمة فقط.

وحول الاهتمام بقصور الثقافة قالت الكيلاني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سنتخذ من الأماكن في قصور الثقافة نماذج لإقامة تغيير بها فإذا نجحت سوف نعممها في الكثير من مباني الهيئة".

وأكملت الكيلاني: "سننتهج نهجا جديدا في التعامل مع قصور الثقافة ولن نعود على أن يأتي الجمهور إلينا، بل سنذهب إلى الناس في أماكنهم ونقدم أنشطة جاذبة جماهيريا"، مشيرة إلى أن الأمر لا علاقة له بالفلوس على قد الاهتمام بتنفيذ الفكرة بشكل مناسب.​