"المحطات المائية": انتهاء مد وإصلاح كابلات محطة محولات السد العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

انتهت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، من أعمال إصلاح وإحلال بعض الكابلات التي تعرضت لعطل فني تسبب في تغييرها ومد كابلات جديدة بديلة عنها.

جاء ذلك بعد حدوث عطل في ممر الكابلات جهد 220 ك.ف وكابل الجهد المتوسط المغذي لمحول الجهد الاحتياطي والمغذي لخدمات محطة السد العالي.

وأعرب المهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء عن شكره وتقديره لرجال محطة كهرباء السد العالي من مهندسين وفنيين وعمال، والذين عزفوا سيمفونيو حب وإخلاص وانتماء لشركتهم بجهد منفرد واكتفاء ذاتي دون الاستعانة بأى مساعدة خارجية وانجاز هذا العمل الرائع فى وقت قياسي.