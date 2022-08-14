وزيرة الثقافة لمصراوي: خطة للاعتماد على المشروعات طويلة الأمد



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة ستعتمد على تطبيق استراتيجية الدولة في إقامة مشروعات ثقافية قوية طويلة الأمد، وليس فعاليات وأنشطة سريعة يزول أثرها بانتهاء وقتها.

وقالت الكيلاني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سنتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تغيير بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مع الوزارتين عام 2014 ليكون مواكبًا لهذه الفترة وما يصاحبها من تغيرات".

وأضافت الكيلاني: "تحدثت وزير التربية والتعليم قبل حلف اليمين ووجدت رغبة كبيرة من جانبه في التعاون وقابلته اليوم بعد حلف اليمين وأكملنا حديثنا ويكون هناك تعاون كبير جدا بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، كما سيكون هناك تعاون كبير مع وزارة السياحة والآثار، لإقامة فعاليات في المناطق الأثرية".