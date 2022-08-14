30 صورة من صلاة تجنيز ضحايا كنيسة المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- زياد أحمد:

التقطت عدسة موقع "الخليج 365" صورًا لصلاة التجنيز التي أجريت على جثامين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة المنيرة بحي إمبابة، والتي شهدت اليوم حريقًا أدى إلى مصرع 41، وإصابة 14 آخرين.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، تنويهًا جديدًا بخصوص صلاة تجنيز ضحايا كنيسة أبو سيفين في إمبابة.

وقالت الكنيسة: "تقرر إقامة صلوات التجنيز على مرحلتين، الأولى كنيسة السيدة العذراء الأثرية في الوراق، والثانية في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالوراق، بحضور الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة".

وأضاف بيان الكنيسة، أن السيارات التي تحمل جثامين ضحايا الحريق من مستشفى إمبابة العام، ومستشفى العجوزة، ستتحرك إلى الكنيستين بمجرد انتهاء إجراءات إصدار تصاريح الدفن.

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