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بدء صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، صلاة الجُناز على ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين، بالمنيرة فى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كنيسة الشهيد "أبى سيفين" في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على تطورات موقف الحادث المؤلم، والحريق الذي وقع صباح اليوم بالكنيسة، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة/نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وقساوسة الكنيسة.

وفور وصوله إلى موقع الحادث، حرص رئيس الوزراء على أن يصعد إلى الدور الأخير أعلى الكنيسة، وهو الدور الذي نشب به الحريق.

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (1)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (2)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (3)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (4)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (5)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (6)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (7)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (8)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (9)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (10)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (11)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (12)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (13)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (14)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (15)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (16)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (17)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (18)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (19)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (20)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (21)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (22)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (23)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (24)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (25)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (26)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (27)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (28)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (29)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (30)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (31)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (32)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (33)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (34)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (35)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (36)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (37)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (38)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (39)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (40)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (41)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (42)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (43)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (44)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (45)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (46)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (47)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (48)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (49)
 

 

صلاة الجُناز على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين (50)
 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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