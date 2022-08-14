شكرا لقرائتكم خبر عن كنيستا "العذراء والملاك" و "العذراء الأثرية" بالوراق تستعدان للصلاة على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد كنيسة العذراء والملاك بالوراق، للصلاة على جثامين شهداء حادث حريق كنيسة أبي سيفين بإمبابة في الجيزة، بعد قليل، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتوافد العديد من المسلمين والمسيحيين، لحضور الصلاة على الجثامين وتقديم واجب العزاء، والصلاة ستكون على 41 شهيدا، وستكون منقسمة على كنيستين، في كنيسة العذراء الأثرية (القديمة)، والأخرى بالوراق، وحضر لفيف من آباء وكهنة إبراشية شمال الجيزة وعدد من الأساقفة.