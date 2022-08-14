شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينعى ضحايا حريق كنيسة الشهيد أبى سيفين بإمبابة بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حريق كنيسة الشهيد أبى سيفين بإمبابة بمحافظة الجيزة.

كما يتقدم الدكتور رضا حجازى، بخالص العزاء إلى الشعب المصرى وأهالى الضحايا بعد الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم بكنيسة الشهيد أبى سيفين، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما دعا وزير التربية والتعليم، أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.