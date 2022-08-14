شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنعى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالمنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس كامل الوزير - وزير النقل، وجميع العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة لها، بخالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، والذى وقع اليوم، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .. متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وفى السياق، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، أنه تقرر إقامة صلوات تجنيز، للمتوفين من جراء الحريق الذي أصاب كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة صباح اليوم.

وتتم الصلاة على مجموعتين، إحداهما في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بالوراق، والأخرى في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالوراق، بحضور الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.