شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة بمصر تقدم التعازي لأهالي ضحايا كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت أسرة الأمم المتحدة فى مصر عن بالغ حزنها إزاء الخسائر فى الأرواح، الناجمة عن الحريق فى كنيسة أبو سيفين فى الجيزة.

وتقدمت المنظمة بأحر التعازى إلى أسر الضحايا وإلى شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، مع خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانبها أعربت منظمه الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن بالغ حزنها لفقدان العديد من الأطفال حياتهم اليوم فى حريق كنيسة أبو سيفين فى الجيزة الذى راح ضحيته 41 شخصًا على الأقل وقدمت يونيسف خالص التعازى لأهالى ضحايا الحادث الأليم.

فيما قدمت عدد من الدول العربية والأجنبية عن خالص تعازيها لمصر حكومة وشعبا فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين فى إمبابة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.