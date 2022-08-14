البابا تواضروس يتلقى اتصالًا من النائب العام للوقوف على أسباب الحريق

القاهرة - سامية سيد - تلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من المستشار حمادة الصاوى النائب العام قدم خلاله التعزية لقداسة البابا فى ضحايا حريق كنيسة الشهيد أبى سيفين بإمبابة.

وأوضحت الكنيسة فى بيان رسمى أن النائب العام أمر بسرعة انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث للوقوف على أسباب الحريق، كما أكد على أنه أمر بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدفن ضحايا الحادث.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كنيسة الشهيد "أبى سيفين" فى منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على تطورات موقف الحادث المؤلم، والحريق الذى وقع صباح اليوم بالكنيسة، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وقساوسة الكنيسة.