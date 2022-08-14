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وزير التموين ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية ‏وبطريرك الكرازة المُرقسية فى ضحايا كنيسة المنيرة - إمبابة بمحافظة الجيزة، ‏وحملت الرسالة وصف الحادث بالمصاب الجلل الذى حل بالمصريين ‏الذين توفاهم الله اليوم.

 

كما عبر الدكتور ‏‏على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأعمق معانى ‏الحزن واصدق المواساة لأهالى الضحايا داعيا المولى عز وجل ان ‏يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يمن ‏على المصابين بالشفاء العاجل وان يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ‏.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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