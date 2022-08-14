الخليج 365: الرئيس السيسى يقدم تعازيه للبابا تواضروس فى ضحايا كنيسة المنيرة

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: قلوب المصريين تواسى أسر الضحايا.. الرئيس السيسى يقدم تعازيه للبابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين.. «مدبولى»: تقديم الرعاية الصحية للمصابين.. «التضامن»: 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. والنائب العام يأمر بالتحقيق.

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