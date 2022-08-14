شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سويلم: نستكمل ما بدأته الوزارة من خطوات في ملف التحول إلى الري الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه سيستكمل ما بدأته وزارة الري، من خطوات في ملف التحول إلى الري الحديث، بعد سنوات طويلة من الاعتماد على الري السطحي، نظرا لما قد يكون له من آثار على المدى الطويل، وملوحة التربة.

وأكد سويلم، خلال لقاء مع الصحفيين، عقب حلف اليمين الدستورية، أنه سيتم التحرك في ذلك وفق خطوات مدروسة، ومخططة، بالتعاون مع الخبراء على المستويين المحلي والدولي، وتقييم المناطق التي يجب أن يتم تطبيقها فيها، ودراسة تأثير تداخل مياه البحر مع أراضي الدلتا، التي سيطبق فيها تحديث الري.

وأشار إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال، ومن المهم وضع مشاكلنا على الأجندة العالمية، ووضع حلول للفقر المائي للدول التي تعاني منها في العالم.

وشدد على ضرورة التطرق إلى نظم التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية، ووضع ذلك على أجندة العالم، خلال مؤتمر المناخ المقبل، بما يضمن الحصول على الدعم ليس المالي فقط، إنما اللوجيستي وخبرات في تطبيق المشاريع.