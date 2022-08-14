شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المكتب السياسى لحماس يرسل برقية تعزية للرئيس السيسي فى ضحايا كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة.

وقال رئيس الحركة "تلقينا فى حركة حماس وعموم أبناء شعبنا الفلسطينى فى كل أماكن تواجده، ببالغ الحزن ومشاعر التضامن والمواساة، نبأ الحادث الأليم إثر اندلاع الحريق وما خلفه من ضحايا ووفيات وخسائر مادية".

وأضاف "نتقدّم بالتعزية والمواساة إلى أسر الضحايا والمصابين وإلى الشعب المصرى الشقيق"، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطينى إلى جانبهم والتضامن معهم فى مصابهم.

وأعرب رئيس الحركة عن أمنياته بأن يسلم الله مصر وأهلها من كل سوء، وأن يلهم أسر الضحايا حسن العزاء، ويتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يعجّل بالشفاء للجرحى والمصابين.