شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 21 جثمانا من ضحايا حريق كنيسة "أبوسيفين" من مستشفى إمبابة إلى مكان الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج 21 جثمان من ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين من مستشفى إمبابة العام بعد انتهاء عمل الصفة التشريحية، استعددا لإقامة القداس.

وعاين النائب العام موقع حادث كنيسة «الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبو سيفين » بإمبابة، بصحبة فريق من النيابة العامة.

وانتهت النيابة العامة من مناظرة كافة الجثامين ولم تلحظْ فيها إصاباتٍ ظاهرةً دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق نتيجة الحريق.

وكان فريق التحقيق انتقل برفقة الطبيب الشرعى، وأجرى توقيع الكشف الطبى الظاهرى على الجثامين؛ وقوفًا على سبب الوفاة، كما وجه النائب العام بسرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحيَّة وتسليمها فورًا لذويهِم لدفنِها.

وكشف بيان النيابة العامة أنه حتَّى هذه الساعة توفى من جرَّاء الحادث (41) شخصًا، وأصيب (16)، من بينهم ضابطان وفردا شرطة.

وانتهت النيابة العامة من سؤال (14) مصابًا سمحت حالتهم الصحية بسؤالهمـ وأشار شهود بموقع الحادث إلى أن سبب الحريق ماسٌّ كهرُبائى بجهاز لتوليد الكهرُباء، والنيابة العامة ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار لبيان سبب الحادث وكيفية وقوعِهِ.