شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اللبنانى تقدم باسمه واسم الشعب اللبنانى الشقيق بخالص العزاء والمواساة للرئيس وللشعب المصرى في ضحايا الحادث الأليم والذي وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة، معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع مصر في هذا الظرف الدقيق.