شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات لأداء صلاة الجنازة على جثامين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت قناة إكسترا نيوز، لقطات من استعدادات أداء صلاة الجنازة على جثامين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة فى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وفى وقت سابق تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كنيسة الشهيد "أبى سيفين" فى منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على تطورات موقف الحادث المؤلم، والحريق الذى وقع صباح اليوم بالكنيسة، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة/نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وقساوسة الكنيسة.

وفور وصوله إلى موقع الحادث، حرص رئيس الوزراء على أن يصعد إلى الدور الأخير أعلى الكنيسة، وهو الدور الذى نشب به الحريق.