شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات الرئيس السيسي.. الهيئة الهندسية تتولى ترميم وإصلاح كنيسة إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولى عملية ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين التى تعرضت لحريق كبير اليوم، راح ضحيته 41 شخصًا وأصيب 14 آخرون.

وتلقى البابا تواضروس الثانى، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من اللواء أ. ح. هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية لقداسة البابا فى ضحايا الحادث، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.