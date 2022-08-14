أول صور لوزيرة الثقافة الجديدة فور وصولها إلى مقر ديوان عام الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وصلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة إلى مكتبها في مقر ديوان عام الوزارة، فور انتهائها من أداء القسم الجمهوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم.

وفيما يلي ننشر أول صور لها فور وصولها إلى مقر مكتب وزير الثقافة.

وتولت الكيلاني، منصب وزيرة الثقافة، خلفا للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بعد تعديل وزيري شهد عدد من تغيير الحقب الوزارية منها وزارة الثقافة.

وتعد الكيلاني هي ثاني امرأة تتولى حقيبة الثقافة منذ إنشاء الوزارة في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي.

وتعمل الدكتورة نيفين الكيلاني، عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وتخرجت "الكيلاني" في عام 1989، وفي عام 1995 حصلت على درجة الدكتوراه في النقد الفني من أكاديمية الفنون، وفى عام 2014 عينت عميد للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.