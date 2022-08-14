ننشر أسماء مصابي حادث تسرب غاز داخل عقار بمنطقة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء مصابي تسرب غاز داخل عقار بمنطقة إمبابة، الأحد.

الحريق أسفر عن إصابة الطفلة حنين ياسر سيد 8 سنوات، هيام سيد 41 سنة، زاهية محمد سكر 68 سنة، محمود محمد وهبة 32 سنة ومحمد وهبة رضوان 87 سنة نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتسرب غاز بميدان الشجرة دائرة قسم إمبابة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء وفريق إنقاذ بري تنسيقًا مع مسؤولي حي شمال الجيزة.

مع وصول القوات، تم فصل الغاز والكهرباء عن المنطقة حرصا على سلامة المواطنين، وتبين بالفحص المبدئي تسرب غاز داخل العقار رقم 64 شارع مسجد بيومي بميدان الشجرة.