إمبابة على صفيح ساخن.. تسرب غاز داخل عقار ومصدر يكشف حصيلة الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر ساعات على حريق كنيسة أبي سيفين بمنطقة المنيرة بإمبابة الذي أودى بحياة 41 شخصًا وأصيب 12 أخرون حتى وقع تسرب غاز كاد ينتهي بكارثة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتسرب غاز بميدان الشجرة دائرة قسم إمبابة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء وفريق إنقاذ بري تنسيقًا مع مسؤولي حي شمال الجيزة.

مع وصول القوات، تم فصل الغاز والكهرباء عن المنطقة حرصا على سلامة المواطنين، وتبين بالفحص المبدئي تسرب غاز داخل العقار رقم 64 شارع مسجد بيومي بميدان الشجرة.

مصدر أمني مسؤول أفاد بأنه تم التعامل مع البلاغ الذي أسفر عن 5 حالات إصابة من أسرة واحدة بينهم طفلة، يتلقون العلاج بمستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم مع إصلاح مصدر التسرب لإعادة ضخ الخدمة.