حريق كنيسة المنيرة.. النائب العام يوجه بسرعة تسليم جثامين المتوفين لذويهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وجه النائب العام المستشار حماده الصاوي، بسرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفين في حريق كنيسة أبو سيفين في المنيرة بالجيزة.

وشدد النائب العام على سرعة تسليم الجثامين إلى ذوي المتوفين لدفنها.

وأكدت النيابة العامة انتهائها من مناظرة كافة الجثامين ولم تلحظ فيها أي إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى خلال الاختناق.

وعاين النائب العام موقع حادث كنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبو سيفين بإمبابة في الجيزة صباح اليوم الأحد.

ونشب صباح اليوم حريقًا هائلًا في مبنى خدمي تابع لكنيسة أبي سيفين في إمبابة، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال نقلوا إلى مستشفيي إمبابة العام والعجوزة.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم، إثر الحادث الأليم في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع منذ قليل.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.