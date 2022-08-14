النيابة العامة تعلن الحصيلة الكاملة للمتوفين والمصابين في حريق كنيسة المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلن النائب العام المستشار حماده الصاوي، أنه حتى لحظة كتابة هذه السطور توفي 41 شخصًا وأصيب 16 آخرين بينهم ضابطان وفردا شرطة في حريق كنيسة أبو سيفين في المنيرة بالجيزة.

وجه النائب العام بسرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفين؛ لتسليم الجثامين إلى ذويهم لدفنهم.

وأكدت النيابة العامة انتهائها من مناظرة كافة الجثامين ولم تلحظ فيها أي إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى خلال الاختناق.

وعاين النائب العام موقع حادث كنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبو سيفين بإمبابة في الجيزة صباح اليوم الأحد.

ونشب صباح اليوم حريقًا هائلًا في مبنى خدمي تابع لكنيسة أبي سيفين في إمبابة، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال نقلوا إلى مستشفيي إمبابة العام والعجوزة.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم، إثر الحادث الأليم في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع منذ قليل.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.