حين توقف الزمن عند التاسعة.. مأساة زوجين فقدا 3 تواءم في حريق كنيسة إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

3 صغار "تواءم" حضروا إلى الدنيا في ساعة واحدة شاء القدر أن يرحل الثلاثة معا في حريق هائل اندلع في كنسية أبي سيفين بمنطقة المنيرة التابعة لإمبابة، اليوم الأحد.

قبل 5 سنوات، استقبل باسم أمير خبر سار على لسان زوجته "أنا حامل". فرحة مضاعفة استقبلها قلب الزوج بعدما علم أن رفيقة دربه تحمل 3 أطفال "3 توأم".

فرحة الأب بصغاره استمرت حتى محطة سن الخامسة تحديدا التاسعة صباح الأحد. توقفت عقارب الزمن معلنة الفضل الأخير للأشقاء الثلاثة.

صباح اليوم، اصطحبت الأسرة الصغار الثلاثة لحضور قداس يوم الأحد بكنيسة أبي سيفين الواقعة بشارع عباس طه المتفرع من شارع الكناني بإمبابة.

ارتدى الصغار أفضل الثياب كما لو أنهم بصدد الاستعداد لحفل عرس لكنه كان حفل وداع في محراب الدين "الكنيسة". دون مقدمات انقطع التيار الكهربائي بالكنيسة والمبنى الخدمي الملحق بها.

طمأن الراهب عبد المسيح بخيت الجميع "هروح أشوف المولد مشتغلش ليه". لم يكد يصل الراهب المكان المخصص للمولد البديل حتى وقع انفجارا تلاه حريق هائل امتدت إلى المكونات الخشبية ووحدات التكييف بالمبنى معلنا سقوط 41 حالة وفاة وإصابة 12 آخرين، حسب وزارة الصحة.

حسب مصدر أمني مسؤول، ضمت قائمة الوفيات 18 طفلا بينهم 3 أشقاء هم مهرائيل باسم 5 سنوات، يوسف باسم 5 سنوات وفلوبتير باسم 5 سنوات، رحلو يحتضن كل منهم الآخر كيوم ولدتهم أمهم وسط حسرة الأسرة المكلومة.

أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة.