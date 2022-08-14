شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسى باليمن يعزى الرئيس السيسي فى ضحايا كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور رشاد محمد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ضحايا الحريق المؤسف الذى اندلع، الأحد، فى كنيسة أبوسيفين بمحافظة الجيزة وخلف عشرات الوفيات والإصابات.

وأعرب الرئيس اليمنى باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسى، والشعب اليمنى عن خالص تعازيه للرئيس السيسى وأسر الضحايا والشعب المصرى، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.