شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تنعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقدم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والعاملون بالوزارة وجهازيها التنفيذين بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثانى بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولأسر ضحايا كنيسة أبو سيفين بإمبابة بمحافظة الجيزة، الذين انتقلوا إلى جوار ربهم إثر اندلاع حريق بأحد المبانى الخدمية بالكنيسة.

وإذ تنعى ببالغ الحزن والأسى الضحايا فى هذا المصاب الأليم، داعيةً المولى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.