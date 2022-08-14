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كنيستا "العذراء والملاك" و "العذراء الأثرية" بالوراق تستعد للصلاة على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

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القاهرة - سامية سيد - تستعد كنيسة العذراء والملاك بالوراق، للصلاة على جثامين شهداء حادث حريق كنيسة أبي سيفين بإمبابة في الجيزة، بعد قليل، وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

وتوافد العديد من المسلمين والمسيحيين، لحضور الصلاة على الجثامين وتقديم واجب العزاء، والصلاة ستكون على 41  شهيدا، وستكون منقسمة على كنيستين، في كنيسة العذراء الأثرية (القديمة)، والأخرى بالوراق، وحضر لفيف من آباء وكهنة إبراشية شمال الجيزة وعدد من الأساقفة.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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