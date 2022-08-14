وزير الأوقاف ومحافظ الوادى الجديد يناقشان خطة الدعوة بالمحافظة

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد بديوان عام وزارة الأوقاف لمناقشة خطة الدعوة بالمحافظة، فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادى الجديد.

وأشاد المحافظ بالبرنامج الصيفى للطفل وأثره فى تنشئتهم تنشئة سوية، كما أشاد بعمل وتنظيم المقارئ القرآنية.

كما هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تجديد الثقة وزيرًا للأوقاف متمنيًا له مزيدًا من السداد والتوفيق، مشيدًا بدعم وزير الأوقاف للبرامج الدعوية المتميزة بمحافظة الوادى الجديد، والتى تعمل على تحصين النشء من الفكر المتطرف، وتبنى جيلًا من الناشئة والشباب يدرك معنى الوطن، ويحافظ على مكتسباته.