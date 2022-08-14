شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة والآثار تنعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت وزارة السياحة والآثار، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وكافة القيادات والعاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حريق كنيسة "الشهيد أبي سيفين" بمحافظة الجيزة، والذين وافتهم المنية في إحدى دور العبادة اليوم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته.

وقدم وزير السياحة والآثار، نيابة عن جميع العاملين بالوزارة، بخالص التعازي والمواساة لأسر هؤلاء الضحايا، داعياً الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنياً أيضاً الشفاء العاجل لكافة مصابي الحريق.