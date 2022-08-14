شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يبحث مع وزير التنمية الكندى تعزيز فرص التعاون التنموى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، وزير التنمية الدولية الكندى هارجين ساجان، لتناول فرص تعزيز التعاون التنموي بين البلدين في شتى المجالات، وسبل التعامل مع التحديات التنموية والاقتصادية على المستويين الدولى والإقليمى، وتنسيق الجهود في ضوء رئاسة واستضافة مصر لمؤتمر COP27، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على "تويتر".