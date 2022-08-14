شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا نيوز" تعرض اللقطات الأولى من داخل كنيسة أبو سيفين بعد الحريق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد عوض الغنام، مراسل قناة "أكسترا نيوز"، اللقطات الأولى من داخل كنيسة "أبى سيفين"، بعد الحريق الذى تعرضت له صباح اليوم.

وكان حريق قد اشتعل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة في إمبابة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية.