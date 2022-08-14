شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور مصطفى مدبولى يتفقد موقع كنيسة أبو سيفين بالمنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، كنيسة أبى سيفين بإمبابة.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمستشفيات الاى يتواجد بها مصابي حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، بالمستشفيات التي يتلقون خلالها العلاج، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم، من أبناء الشعب المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.