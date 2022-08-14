شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: صرف 100 ألف جنيه إعانة فورية لكل أسرة من ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، أنه تقرر صرف 100 ألف جنيه إعانة لكل أسرة من ضحايا الحريق و20 الف جنيه للمصابين بحريق كنيسة أبو سيفين.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه فور وقوع الحريق بدعم أسر الضحايا والمصابين على الفور ، مشيرا إلى أن حريق أبو سيفين حدث نتيجة ماس بمبني الكنيسة ، موضحا أن أجهزة الدولة بكافة أجهزتها تحركت فور وقوع الحريق الحماية المدنية بذلت جهود كبيرة في السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين ، موضحا إنه وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية للمصابين.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدم خلاله تعازيه في ضحايا الحادث المؤلم، الذي وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، قائلا: أتقدم بتعازي الحكومة والمصريين جميعا لقداستكم، ولأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم، الذي أحزننا جميعا.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاتصال التأكيد على قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث، وكذا لأسر الضحايا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياً الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.