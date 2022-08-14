السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد اللواء طيار أ.ح محمود فؤاد

القاهرة - سامية سيد - أصدر منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتولي اللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد عبد الجواد، منصب قائد القوات الجوية الجديد، وذلك خلفا للفريق محمد عباس حلمي؛ الذى تولى منصب وزير الطيران المدني.

واللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد من مواليد مارس 1966، وتخرج في الكلية الجوية عام 1987، حيث تدرج في كافة المناصب الحتمية داخل القوات الجوية، وصولا لمنصب رئيس أركان القوات الجوية.

حصل قائد القوات الجوية الجديد على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية، وفرقة قادة الأسراب الجوية، و زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية.

كما حاز قائد القوات الجوية الجديد على عدة أنواط وميداليات منها ميدالية اليوبيل الفضي لحرب أكتوبر، و اليوبيل الذهبي لثورة يوليو، وكذلك ميداليتي 25 يناير و 30 يونيو.