شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني بالقاهرة يعرب عن تعازيه في ضحايا حريق كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير المملكة المتحدة بالقاهرة جاريث بايلي، عن تعازيه في ضحايا الحريق الذي وقع صباح اليوم الأحد في كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة.

وقال السفير البريطاني - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "خالص التعازي لمصر وخاصة لعائلات وأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم في حريق كنيسة أبو سيفين اليوم".

كما عبر السفير بايلي عن أطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.