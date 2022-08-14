شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر وأمين مجمع البحوث الإسلامية يهنئان رئيس الجامعة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور سلامة داود، المكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، في مكتبة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف؛ لتقديم التهنئة له، بثقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتكليفه بتسيير أعمال رئيس الجامعة، خلفًا للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، والذي بلغ السن القانونية الأربعاء الماضي، سائلين المولى -عز وجل- أن يوفقه ويجري الخير على يديه لنهضة جامعة الأزهر واستكمال ما تحقق من إنجازات على يد رئيس الجامعة السابق الدكتور محمد المحرصاوي، في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة السابق، والدكتور أحمد السنتريسي، رئيس المكتب الفني لرئيس الجامعة.