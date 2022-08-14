شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين، في الحريق الأليم بكنيسة المنيرة بالجيزة.

كما تقدم الدكتور محمد الخشت بخالص التعازي إلى أهالي وأسر الضحايا الأبرياء متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، واستعداد جميع مستشفيات الجامعة للقيام بواجبها نحوهم.