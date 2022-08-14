شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الجيزة: استنفار جميع الخدمات منذ وصول بلاغ حريق كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، أنه فور صدور البلاغ إلى إدارة الحماية المدنية في مديرية أمن الجيزة بحريق كنيسة المنيرة، تم استنفار جميع خدمات مديرية أمن الجيزة إلى مكان البلاغ، لافتا إلى أنه تم الوصول في أقل من 5 دقائق إلى موقع البلاغ.

وأضاف خلال تصريحات مع قناة "اكسترا نيوز": "تم محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى باقي العقار وباقي الكنيسة والعقارات المجاورة.. تم العمل على سرعة إخراج جميع المتواجدين في الداخل.. ومنع امتداده والحفاظ على العقارات المجاورة.. تم السيطرة على الحريق.. وتم نقل المصابين والمتوفين إلى أقرب المستشفيات.. تم عمل الكردون اللازم لعمل المعاينات اللازمة لمعرفة الحريق وأسبابه.. وتقديم كافة المساعدات الأمنية واللوجيستية.. ونتابع مع المتوفين حتى إتمام كافة الإجراءات الخاصة بهم".