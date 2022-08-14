شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل أن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان ، يقبل دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي رياضة )، اوالمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (شعبتي الكهرباء والميكانيكا) وما يعادلها لنفس العام الدراسي فقط.

وفى النقاط التالية نعرض شروط الالتحاق بالمعهد:

- يتم ترشيح الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في نفس سنة حصول الطالب على المؤهل ، وفقا للحد الادني للقبول.

- يشترط ان لا يزيد سن الطالب عن 22 عاما أول اکتوبر 2022.

- أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة.

- ان تكون اللغة الأجنبية للطلاب هي اللغة الانجليزية.

- ان يجتاز الطلاب اختبارات القبول التي تحددها إدارة المعهد (رياضية – طبية - سمات...).

- الدراسة بالمعهد داخلية ، ويتم توفير سبل الإقامة والإعاشة المتميزة داخل المعهد.