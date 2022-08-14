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وزير الزراعة ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين ويتقدم بالعزاء للبابا تواضروس

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القاهرة - سامية سيد - نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن جميع قيادات الوزارة والعاملين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة محافظة الجيزة.

 

و تقدم القصير بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية.

 

ودعا  "القصير" المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم والشعب المصري  الصبر والسلوان، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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