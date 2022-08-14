شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين ويتقدم بالعزاء للبابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن جميع قيادات الوزارة والعاملين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة محافظة الجيزة.
و تقدم القصير بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية.
ودعا "القصير" المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم والشعب المصري الصبر والسلوان، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.