شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أهالى المتوفين والمصابين بحريق كنيسة المنيرة أمام مستشفى إمبابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوافد أهالى المتوفين والمصابين بحريق كنيسة المنيرة بمنطقة المنيرة الغربية "أبو سيفين" بالجيزة، أمام مستشفى إمبابة العام، لاستلام جثث المتوفين و للاطمنان على المصابين بالحريق.

وأكدت وزارة الداخلية، أن خللا كهربائيا وراء حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم، الموافق 14 الجارى، حدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.