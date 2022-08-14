رئيس الكنيسة الأسقفية ينعى ضحايا حريق كنيسة المنيرة

وقال رئيس الأساقفة فى بيان له: أتقدم بالعزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ولأسر الضحايا ونصلي أن يمنحهم الله الصبر والسكينة وأن يترأف على المصابين ويمن عليهم بالشفاء العاجل.

محمد يوسف

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