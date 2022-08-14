شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تؤكد استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم لتجاوز حريق كنيسة أبوسيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الأسى والحزن، بخالص التعازى في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة مطار إمبابة، وإذ تنعي نقابة أطباء مصر من توفاهم الله إثر هذا الحريق، فتدعو الله أن يحتسبهم من الشهداء، متمنية شفاء المصابين.

وأعلنت نقابة أطباء مصر عن وضعها جميع إمكانياتها المادية والفنية للمساعدة في تجاوز الحريق.

وكانت قد أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية منذ قليل نشوب حريق في كنيسة أبو سيفين بمنطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، وأشارت الكنيسة الأرثوذكسية في بيانها إلى معلومات عن مصادر وزارة الصحة تفيد بوفاة 41 شخصاً وإصابة 14 آخرين حتى وقت صدور البيان.