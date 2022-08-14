تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج لـ 18 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولي إرهاب، بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الإخواني محمود حسين، ومدحت الحداد و18 متهمًا من بينهم 7 محبوسين، في القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، لجلسة 18 سبتمبر المقبل.

وجاء أسماء المتهمون الـ6 الذين تم إدراجهم على النشرة الحمراء هم محمود حسين أحمد، ومدحت أحمد، وياسر محمد زناتي، وعاصم محمد حسين، وأحمد ياسر، ومعاذ عبدالعظيم.

ووجه للمتهمين في القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء في أمر الإحالة انه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.