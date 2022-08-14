أحزان وألام| سيدة في حالة انهيار بمحيط حريق كنيسة المنيرة الذي أودى بحياة العشرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تصوير- نادر نبيل:

رصدت عدسة "الخليج 365"، حالة انهيار أهالي أسر الضحايا، في محيط حريق كنيسة المنيرة الذي أودى بحياة العشرات.

وانتاب أهالي القتلى والمصابين جراء حريق كنيسة المنيرة بالجيزة، حالة من الفزع والخوف لما جرى لأقاربهم، وصرخ الأهالي على بعد خطوات من موقع الحريق بوجوه شاحبة وعيونهم تذرف الدموع، بينما استند بعضهم على الحائط بملامح متجهمة من هول الصدمة.

واندلع حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، خلال الساعة التاسعة صباح، اليوم الأحد؛ حتى تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة عليه ونقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى.

شهد الحرق عديدًا من الأحداث منذ اندلاعه حتى السيطرة عليه؛ حيث كانت البداية بإعلان وزارة الداخلية أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية في نحو الساعة 9 صباح اليوم بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

الحماية المدنية بالجيزة

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة داخل إحدى دور العبادة بنطاق إمبابة.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع قطاع الشمال.

وكانت الحصيلة الأولية لعدد المصابين 51 شخصًا بينهم أطفال، وكان ذلك في تمام الساعة 11 صباحًا.

السيسي يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع اليوم الأحد.

وأضاف الرئيس السيسي: "وجهت أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة، للمصابين".

وتقدم الرئيس بخالص التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.

في تمام الساعة 12.30 ظهرًا، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي وفاة 41 شخصًا، وإصابة 14 آخرين، جراء الحريق الذي شبَّ في كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة بالجيزة.

وتم نقل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى العجوزة وإمبابة العام.

البابا تواضروس يقدم تعازيه في ضحايا حادث كنيسة المنيرة

وقدم البابا تواضروس الثاني التعزية في الضحايا، مشيرًا إلى أنه يتابع مع الأجهزة المعنية كل الأمور المتعلقة بالحادث.

وبدأت جهات التحقيق بشمال الجيزة، بعد الانتهاء من السيطرة على الحريق، تحقيقات موسعة في حريق كنيسة المنيرة، وقررت جهات التحقيق ندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لفحص موقع الحريق، وبيان أسبابه.

وكلفت جهات التحقيق رجال الأدلة الجنائية بكتابة تقرير وافٍ حول الخسائر التي خلفها الحريق.

الداخلية تعلن السبب الرئيسي وراء حريق كنيسة المنيرة

أعلنت وزارة الداخلية، بعد بدء إجراءات التحقيق، أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية أسفر أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عددًا من قاعات الدروس؛ نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات.

مساعدات لأُسر الضحايا

وزارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مصابي حادث كنيسة أبوسيفين بإمبابة في الجيزة، ووجهت فور وقوع الحادث مديرَ مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، بسرعة التحرك وضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمةً التعازي لأُسر المتوفين.

وتقرر صرف مبلغ 50000 جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25000 جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة، ودعم أُسر الضحايا لمدة عام، مع صرف معاش شهري للأسر التي فقدت عائلها، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه المساعدات التي تحتاج إليها الأسر المنكوبة، وتقرر صرف 50 ألف جنيه أخرى لأُسر الضحايا من قِبل الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية.

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