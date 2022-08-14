شهامة كلفته حياته.. من هو أول ضحايا حريق كنيسة المنيرة بالجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تصوير- نادر نبيل:

كشف مصدر مسؤول عن هوية أول ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين بمنطقة المنيرة الغربية التابعة لإمبابة شمال الجيزة، الأحد.

وقال المصدر -الذي رفض نشر اسمه- إنه مع انقطاع التيار الكهربائي توجه كاهن الكنيسة ويدعى عبد المسيح بخيت 50 سنة، إلى غرفة المولد الاحتياطي بسبب تعطله.

أضاف المصدر، أنه مع استبيان الراهب للأمر، وقع الحريق ليفارق الخمسيني الحياة كأول ضحية.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة التاسعة صباحا بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن الحريق نتج عنه 41 حالة وفاة (18 طفلا - 11 رجلا - 12 سيدة) فيما أصيب ١٤ أخرون.

أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات، ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة.

بدوره، تفقد اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة موقع الحريق، واستمع "أبو النصر" إلى شرح سريع من قائد أطقم الإطفاء حول ملابسات الحادث وجهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

رصدت الصور اللقطات الأولى للحريق وسط انتشار رجال الإطفاء والشرطة التي فرضت طوقا أمنيا.

بدوره، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها".

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