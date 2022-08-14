دماء ودمار..حريق كنيسة المنيرة (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشب صباح اليوم الأحد، حريقًا هائلًا في مبنى خدمي تابع لكنيسة أبي سيفين في إمبابة، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال نقلوا إلى مستشفيي إمبابة العام والعجوزة.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم، إثر الحادث الأليم في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع منذ قليل.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.

لمتابعة كواليس الحريق لحطة بلحظة:

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