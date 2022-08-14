ننشر قائمة أسماء وأعمار المتوفين في مستشفى امبابة بحادث كنيسة المنيرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبد الرحمن:

حصل "الخليج 365" على قائمة بأسماء المتوفين إثر حريق كنيسة أبي سيفين بإمبابة في الجيزة، صباح اليوم.

وقال بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن 41 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 14 جراء الحريق الذي شبَّ في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع اليوم الأحد.

وأضاف الرئيس السيسي: "وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".

ووفق مصادر أمنية، شهد مبنى خدمي تابع لكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، حريقا هائلا أسفر عن مصرع وإصابة العشرات بينهم أطفال.​

وتضمنت القائمة: