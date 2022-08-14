وزير الصحة ينعى ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بخالص التعازي والمواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع الإخوة المسيحيين وجميع المصريين في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، الذي وقع صباح اليوم.

كما تقدم الوزير بخالص العزاء إلى أسر الضحايا داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد وزير الصحة والسكان، تقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات المحيطة بموقع الحادث.