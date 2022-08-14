هل أغلب ضحايا حادث كنيسة الجيزة من الأطفال؟ متحدث الكنيسة يوضح لمصراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن حادث حريق كنيسة أبوسيفين في منطقة إمبابة بالجيزة، جاء أثناء إقامة صلوات الأحد.

وأضاف في تصريحات لمصراوي: الحريق حدث في الكنيسة وليس في حضانة كما يشاع، وغير صحيح أن أغلب الضحايا من الأطفال، ربما يكون عددهم أكثر شوية لكن مش الأغلب.

وأوضح إبراهيم: الطفل بيكون أكثر عرضة في مثل هذه المواقف الصعبة، وجسمه لا يقوى على المواجهة.

وتابع المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: نعزي أنفسنا بوفاة القمص عبدالمسيح بخيت أحد كهنة الكنيسة.

وقال بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن 41 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 14 جراء الحريق الذي شبَّ في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع اليوم الأحد.

وأضاف الرئيس السيسي: "وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".

ووفق مصادر أمنية، شهد مبنى خدمي تابع لكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، حريقا هائلا أسفر عن مصرع وإصابة العشرات بينهم أطفال.​